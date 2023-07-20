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Başkan Erdoğan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

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Giriş: 20.07.2023 17:15
Başkan Erdoğan temaslarda bulunmak üzere gittiği KKTC'de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la görüştü.
Başkan Erdoğan Ersin Tatar ile görüştü
Başkan Erdoğan Ersin Tatar ile görüştü
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