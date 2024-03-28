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Başkan Erdoğan Kırıkkale'de düzenlenen programda vatandaşlara telefonla seslendi: 31 Mart'ta sandıkları patlatalım...

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Giriş: 28.03.2024 00:05
Güncelleme:28.03.2024 00:05
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırıkkale Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Saygılı'nın katıldığı iftar programında vatandaşlara hitap etti. Vatandaşları selamlayarak konuşmasına başlayan Erdoğan, artık seçime doğru yaklaştıklarını söyledi. Başkan Erdoğan telefon konuşmasında "İnşallah sandığı Kırıkkale'de patlatmak suretiyle tekrar zaferle çıkmayı hedefleyeceğinize inanıyorum. Kırıkkale'de bu müjdeyi pazar günü sizlerden bekliyorum" dedi.
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