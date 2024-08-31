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Başkan Erdoğan: Kimseden icazet almayız

Başkan Erdoğan: Kimseden icazet almayız

Ahmet Nazif Vural
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.08.2024 17:01
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katıldı. Başkan Erdoğan, "Doğu ile ilişkilerimizi güçlendirirken, batıyla köklü iş birliğimizi ilerletmenin yollarını arayacağız. Biz birilerinin iddia ettiği gibi Avrupa Birliği ile Şanhay İşbirliği Teşkilatı arasında bir tercih yapmak mecburiyetinde değiliz" ifadelerini kullandı..
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