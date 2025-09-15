15 Eylül 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan: İsrail’in kaostan ve kandan beslenen bir terör zihniyeti var
Başkan Erdoğan: İsrail’in kaostan ve kandan beslenen bir terör zihniyeti var

Başkan Erdoğan: İsrail’in kaostan ve kandan beslenen bir terör zihniyeti var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.09.2025 20:35
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Doha’daki İslam İşbirliği Teşkilatı–Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, İsrail’in bölgede işgal ve istikrarsızlık politikalarını sürdürdüğünü belirterek, “Karşımızda kaostan ve kandan beslenen bir terör zihniyeti ve onun vücut bulduğu bir devlet var” dedi. Erdoğan, Filistin devletini tanıma adımlarının önemli olduğunu ancak somut yaptırımlar olmadan sonuç vermeyeceğini vurguladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan: İsrail’in kaostan ve kandan beslenen bir terör zihniyeti var
CHP’de ’24 ekim’ stratejisi! Karar CHP!de nasıl karşılandı?
CHP'de '24 ekim' stratejisi! Karar CHP!de nasıl karşılandı?
Kurultay davası 24 Ekim’e ertelendi!
Kurultay davası 24 Ekim'e ertelendi!
Grand Kartal faciasında mütalaa!
Grand Kartal faciasında mütalaa!
İsrail’in kaostan ve kandan beslenen bir terör zihniyeti var
"İsrail’in kaostan ve kandan beslenen bir terör zihniyeti var"
Erdoğan: İsrail haydutluğu farklı bir boyuta taşıdı
Erdoğan: İsrail haydutluğu farklı bir boyuta taşıdı
’U’ logolu Metro ve Marmaray’a zam yok!
'U' logolu Metro ve Marmaray'a zam yok!
Emel Mathlouthı A Haber’e konuştu!
Emel Mathlouthı A Haber'e konuştu!
Emmy ödül törenine Gazze damga vurdu!
Emmy ödül törenine Gazze damga vurdu!
Türk aktivist Sümeyra Akdeniz Ordu A Haber’de!
Türk aktivist Sümeyra Akdeniz Ordu A Haber'de!
Başkan Erdoğan: İsrail’i durduracak güce sahibiz
Başkan Erdoğan: İsrail'i durduracak güce sahibiz
Katar’da aile fotoğrafı
Katar’da aile fotoğrafı
Başkan Erdoğan Katar’da
Başkan Erdoğan Katar'da
Daha Fazla Video Göster