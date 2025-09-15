Başkan Erdoğan: İsrail’in kaostan ve kandan beslenen bir terör zihniyeti var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Doha’daki İslam İşbirliği Teşkilatı–Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, İsrail’in bölgede işgal ve istikrarsızlık politikalarını sürdürdüğünü belirterek, “Karşımızda kaostan ve kandan beslenen bir terör zihniyeti ve onun vücut bulduğu bir devlet var” dedi. Erdoğan, Filistin devletini tanıma adımlarının önemli olduğunu ancak somut yaptırımlar olmadan sonuç vermeyeceğini vurguladı.

