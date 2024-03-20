Başkan Erdoğan Isparta'da AK Parti mitinginde halka hitap edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 31 Mart Yerel Seçimleri çalışmalarına devam ediyor. Isparta’da halk ile buluşacak ve açıklamalarda bulunacak. Detayları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun Isparta'dan aktardı.

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