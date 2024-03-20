20 Mart 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan Isparta'da AK Parti mitinginde halka hitap edecek

Başkan Erdoğan Isparta'da AK Parti mitinginde halka hitap edecek

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.03.2024 14:05
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 31 Mart Yerel Seçimleri çalışmalarına devam ediyor. Isparta’da halk ile buluşacak ve açıklamalarda bulunacak.  Detayları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun Isparta'dan aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan Isparta’ya AK Parti mitinginde halka hitap edecek
Başkan Erdoğan Isparta'ya AK Parti mitinginde halka hitap edecek
TUSAŞ, KAAN’ın boyanma görüntülerini paylaştı!
TUSAŞ, KAAN’ın boyanma görüntülerini paylaştı!
Karlı dağların erleri dünya basınında! İngiliz basını: Dondurucu soğukta tatbikat
Karlı dağların erleri dünya basınında! İngiliz basını: Dondurucu soğukta tatbikat
Operasyonlarda hangi aşamaya geçilecek?
Operasyonlarda hangi aşamaya geçilecek?
Darbe çığırtkanı! Hedefte gençler var
Darbe çığırtkanı! Hedefte gençler var
PKK’lı terörist Mehmet Kılıç yakalandı
PKK'lı terörist Mehmet Kılıç yakalandı
Para sayma ifadelerinde kim, ne dedi?
Para sayma ifadelerinde kim, ne dedi?
Sosyal medyada ucuz mobilya tuzağı!
Sosyal medyada ucuz mobilya tuzağı!
Ahmet Metin Genç A Haber’de
Ahmet Metin Genç A Haber'de
15 saniyesi 500 bin TL! İnanılmaz rakamlar...
15 saniyesi 500 bin TL! İnanılmaz rakamlar...
Para kulelerine akılalmaz savunma!
Para kulelerine akılalmaz savunma!
İşte cehenneme paket anı!
İşte cehenneme paket anı!
Daha Fazla Video Göster