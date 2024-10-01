01 Ekim 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Başkan Erdoğan ile Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb açıklamalarda bulundu

Başkan Erdoğan ile Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb açıklamalarda bulundu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.10.2024 19:48
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile Ortak Basın Toplantısı’nda (Cumhurbaşkanlığı Külliyesi) önemli açıklamalarda bulundu. Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması gerektiğini belirten Erdoğan, "Barışı ve güvenliği sağlamakla görevli uluslararası teşkilatların etkisiz kaldığı bu ortamda Filistin Devleti'nin tanınması büyük anlam ve önem ifade ediyor. Filistin'i tanıma çağrımızı yineliyoruz." dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan ve Finlandiya Cumhurbaşkanında açıklama!
Başkan Erdoğan ve Finlandiya Cumhurbaşkanında açıklama!
Başkan Erdoğan neden İsrail’in gözü vatanımızda mesajını verdi?
Başkan Erdoğan neden "İsrail'in gözü vatanımızda" mesajını verdi?
Finlandiya Cumhurbaşkanı Ankara’da!
Finlandiya Cumhurbaşkanı Ankara'da!
İşte İsrail’in işgal haritası!
İşte İsrail’in işgal haritası!
Beyrut semalarında hareketlilik
Beyrut semalarında hareketlilik
İsrail gözünü Türkiye’ye dikecek
"İsrail gözünü Türkiye’ye dikecek"
DEM Partililerden Başkan Erdoğan’a saygısızlık
DEM Partililerden Başkan Erdoğan’a saygısızlık
İsrail’in hedeflerinden biri de Türkiye
"İsrail’in hedeflerinden biri de Türkiye"
Milli Eğitim Bakanı Tekin A Haber’de
Milli Eğitim Bakanı Tekin A Haber’de
Lübnan İsrail için bataklığa dönüşür mü?
Lübnan İsrail için bataklığa dönüşür mü?
Lübnan’ı işgal girişimi nasıl sonuçlanır?
Lübnan’ı işgal girişimi nasıl sonuçlanır?
İsrail savaşı bölgeye yayıyor
"İsrail savaşı bölgeye yayıyor"
Daha Fazla Video Göster