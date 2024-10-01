Başkan Erdoğan ile Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb açıklamalarda bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile Ortak Basın Toplantısı’nda (Cumhurbaşkanlığı Külliyesi) önemli açıklamalarda bulundu. Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması gerektiğini belirten Erdoğan, "Barışı ve güvenliği sağlamakla görevli uluslararası teşkilatların etkisiz kaldığı bu ortamda Filistin Devleti'nin tanınması büyük anlam ve önem ifade ediyor. Filistin'i tanıma çağrımızı yineliyoruz." dedi.

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