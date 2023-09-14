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Başkan Erdoğan ile Emmanuel Macron arasında gülümseten diyalog: Hani gelecektin?

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Giriş: 14.09.2023 22:40
G20 zirvesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkan Emmanuel Macron arasında geçen diyalog, sosyal medyada gündem oldu. Macron videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. İşte o anlar...
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