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Başkan Erdoğan ile Biden NATO görüşmesi! İşte alınan son dakika kararları!

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Giriş: 14.06.2021 21:30
Güncelleme:14.06.2021 21:31
NATO zirvesi için Brüksel'e giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile ikili görüşmesi sona erdi. Ardından heyetler arası bir toplantı düzenlendi. ABD Başkanı Joe Biden toplantıya ilişkin yaptığı ilk açıklamada "Erdoğan ile çok iyi bir görüşme yaptık" ifadelerini kullandı. Toplantıların ardından kameralar karşısına geçen Başkan Erdoğan ABD ile ilişkilerdeki çok sayıda konuya yönelik son dakika açıklamalarında bulundu. Başkan Erdoğan Biden ile yapılan görüşmenin yapıcı geçtiğini belirtirken, "PYD/PKK'ya verilen desteğin artık sonlandırılması gerektiğini açıkça dile getirdik" ifadelerini kullandı. S-400'ler ve F-35 konusuna yönelik de değerlendirmelerde bulunan Erdoğan "S-400 ve F35'ler konusunda düşüncemiz aynı, Biden'a ilettik." dedi.
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