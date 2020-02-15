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15.02.2020
Başkan Erdoğan Hz. Muhammed'in Uhud'da yaptığı duayı okudu |Video
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Yeni Üye Çalışmaları Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmasını Hz. Muhammed'in (SAV) Uhud'da yaptığı dua ile tamamladı. Salonda bulunan partililer Başkan Erdoğan'ın okuduğu duaya hep bir ağızdan 'amin' dediler. İşte o anlar...
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