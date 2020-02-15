15 Şubat 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
15.02.2020

Başkan Erdoğan Hz. Muhammed'in Uhud'da yaptığı duayı okudu |Video

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Yeni Üye Çalışmaları Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmasını Hz. Muhammed'in (SAV) Uhud'da yaptığı dua ile tamamladı. Salonda bulunan partililer Başkan Erdoğan'ın okuduğu duaya hep bir ağızdan 'amin' dediler. İşte o anlar...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Erdoğan'dan yürekleri titreten dua
Erdoğan'dan yürekleri titreten dua
Başkan Erdoğan: Rejim cesede dönüşecek!
Başkan Erdoğan: Rejim cesede dönüşecek!
Pegasus uçağında yangın paniği!
Pegasus uçağında yangın paniği!
Başkan Erdoğan canlı yayında tek tek aradı!
Başkan Erdoğan canlı yayında tek tek aradı!
Başkan Erdoğan'dan Süper Lig'deki tartışmalarla ilgili açıklama
Başkan Erdoğan'dan Süper Lig'deki tartışmalarla ilgili açıklama
Başkan Erdoğan'dan İlker Başbuğ'a net çağrı: Dürüst ol!
Başkan Erdoğan'dan İlker Başbuğ'a net çağrı: Dürüst ol!
Başkan Erdoğan ve Trump'tan kritik İdlib görüşmesi
Başkan Erdoğan ve Trump'tan kritik İdlib görüşmesi
Başkan Erdoğan'dan Pakistan ziyareti sonrası önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan Pakistan ziyareti sonrası önemli açıklamalar
Türkiye ile Rusya arasında kritik temas!
Türkiye ile Rusya arasında kritik temas!
Türk konvoyunu görünce böyle haykırdı!
Türk konvoyunu görünce böyle haykırdı!
Kuyruğun sonu yok! Geri döndüler...
Kuyruğun sonu yok! Geri döndüler...
Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'ten FOX TV'de flaş CHP-FETÖ itirafı
Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'ten FOX TV'de flaş CHP-FETÖ itirafı
Daha Fazla Video Göster