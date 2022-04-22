22 Nisan 2022, Cuma
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Başkan Erdoğan Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüştü
Başkan Erdoğan Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüştü. Görüşmede Başkan Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın son bulması için İstanbul sürecinin önemine işaret etti. Öte yandan bakanlar kurulu sonrası düzenlediği basın toplantısında Mark Rutte, Başkan Erdoğan'ın Rusya ile Ukrayna arasındaki arabuluculuk konusunda özel rolü olduğunu söyledi.