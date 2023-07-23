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Başkan Erdoğan: Hatay'ın ana vatana katılmasının 84’üncü yıl dönümünü tebrik ediyorum

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Giriş: 23.07.2023 18:09
Başkan Erdoğan, "Asırlardır medeniyetlere ev sahipliği yapan Hatay’ımızın ana vatana katılmasının 84’üncü yıl dönümünü tebrik ediyorum." paylaşımında bulundu.
Başkan Erdoğan’dan Hatay paylaşımı
Başkan Erdoğan'dan Hatay paylaşımı
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