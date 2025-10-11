Başkan Erdoğan: Gazze’ye önce ben gideceğim sonra siz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “2 yıllık zulmün, soykırımın, vahşetin ardından Gazze'de buruk da olsa ilk defa yüzler gülmeye başladı. Şahsınızda Filistin'i ve Filistinleri selamlıyorum. Kim ne derse desin Gazzeli mağdurları sevindiren her adım bizim için de makbuldür. Gazze'ye önce ben gideceğim sonra siz.” dedi.

