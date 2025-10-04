Başkan Erdoğan: Gazze’de kalıcı barış için fırsat penceresi aralandı

Başkan Erdoğan, Sultanbeyli Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Gazze'deki barışın yakın olduğuna dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Gazze'de 2 yıldır devam eden soykırımın durdurulması için yoğun çaba içerisindeyiz. İnsani yardımdan diplomatik temaslara her alanda imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Amacımız Gazzeli kardeşlerimizi bir an önce huzura, barışa ve güvenliğe kavuşturmaktır." dedi. Hamas'ın Trump'ın barış planına verdiği cevabı memnuniyetle karşıladığını da ifade eden Başkan Erdoğan, "Dün akşam Sayın Trump'la olan telefon görüşmemizin en önemli gündemi yine Gazze'ydi. Gazze'ye barışı ve istikrarı getirmekti. Hamas'ın Sayın Trump'ın barış planına verdiği cevabı memnuniyetle karşılıyoruz. Hamas, daha önce defalarca yaptığı gibi barışa hazır olduğunu gösterdi. Böylece bölgemizde kalıcı barış için bir fırsat penceresi aralandı." ifadelerini kullandı.

