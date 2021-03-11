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Başkan Erdoğan Gara şehidi Astsubay Çavuş Semih Özbey'in ailesi ile bir araya geldi

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Giriş: 11.03.2021 12:40
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Rrdoğan, Pençe Kartal-2 harekat bölgesindeki Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen jandarma personel Astsubay Çavuş Semih Özbey'in ailesi ile bir araya geldi.

Başkan Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 vatandaştan Astsubay Çavuş Semih Özbey'in babası Gürsel Özbey, annesi Sadiye Özbey ve kardeşleri ile Ankara'da bir araya geldi.

Görüşmede Başkan Erdoğan baba Gürsel Özbey'e, "Şehitlerimizin makamı belli. Dolayısıyla onlarla ancak iftihar edilir. Üzgünüz ama bedellerini de bunlara ödetiyoruz, ödeteceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah. Sağ olun, var olun" dedi. Baba Gürsel Özbey'de kendileriyle yakınen ilgilenen Başkan Erdoğan'a teşekkür ederek, "Biz, şehit ailesi olarak devletimizden memnunuz, devletimiz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. İnşallah birlik ve beraberliğimiz bozulmaz" dedi.

HER ZAMAN YANIMIZDA OLDULAR
Anne Sadiye Özbey de evladıyla gurur duyduğunu belirterek, "Anneyle babanın içindeki yara çok başka bir şey. Rabbim şahadet şerbetini içirmeyi nasip etmiş ona ama her anne ve baba için tarif edilemez bir acı. Evladımla her zaman gurur duydum. Cumhurbaşkanımızdan, İçişleri Bakanımızdan, Milletvekilimiz Öznur hanımdan Allah razı olsun her zaman yanımızda oldular" diye konuştu.

Görüşmede İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık da hazır bulundu.

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