İsrail'de panik: A Haber yayınında Ramat Gan'a saldırı

Tel Aviv, 9 saatlik sessizliğin ardından yeniden kabusu yaşadı. Hizbullah, Husiler ve İran tarafından 3 ayrı cepheden eş zamanlı başlatılan saldırılarda Tel Aviv semalarında peş peşe şiddetli patlamalar meydana geldi. O sıcak anlara canlı yayında tanıklık eden A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve kameraman Niyazi Kurt, bulundukları noktaya çok yakın bir yere düşen füzeyle büyük tehlike atlattı. İsrail hava savunma sistemlerinin yetersiz kaldığı saldırılarda, füze parçaları ve şarapneller sivil yerleşim yerlerine düşerken, halk panik içinde sığınaklara akın etti.