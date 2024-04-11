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Başkan Erdoğan: Gabar bu işin öncüsü olacak

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Giriş: 11.04.2024 15:17
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası'nda incelemelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ı telefonla arayarak, çalışanlara hitap etti. Erdoğan, "Bugün ulaştığını seviye sebebiyle sizleri şahsım ailem ve milletim adına tebrik ediyorum. 100 bin varil hedefine inanıyorum ki en kısa zamanda ulaşacaksınız. Gabar bu işin artık öncüsü olacak. Bizim gücümüze güç milletimizin iradesine irade katacak" dedi. Erdoğan daha sonrasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a "Şimdi 100 bin hedefinin takvimi nedir?" sorusunu yöneltti. Bayraktar "İnşallah yıl sonu efendim" şeklinde yanıt verdi.
Başkan Erdoğan: Gabar bu işin öncüsü olacak
Başkan Erdoğan: Gabar bu işin öncüsü olacak
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