30 Mart 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan: Ey muhalefet! Askerime jandarmamıza polisime hakaret etmekle size ekmek çıkmaz

Başkan Erdoğan: Ey muhalefet! Askerime jandarmamıza polisime hakaret etmekle size ekmek çıkmaz

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.03.2023 00:03
Güncelleme:30.03.2023 00:04
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde A Haber, ATV, A Para ve A News ortak canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, "Bu insanlarımızı devletine karşı tahrik etmeye çalışan bir muhalefetle karşı karşıyayız. Bugün bile benim Mehmetim'e, askerime, polisime, jandarmama, 'Burada yok' diyorlar. Bu askere böyle ihanet olur mu? Bu ihaneti bir teröristler yaptı, bir de bu muhalefet yapıyor. Onların zaman zaman halleri tutuyor ve gelip askerimize saldırıyor. Benim halkım askerime sahip çıkıyor. Ben dün akşam onlarla iftar yaptım. Ey muhalefet, askerime, Mehmetim'e, jandarmama, polisime hakaret etmekle size ekmek çıkmaz. Muhalefeti hezeyanlarıyla baş başa bırakıyoruz. Depremin yol açtığı yıkımı telafi etmek dışında bir hususla ilgilenmiyoruz. Ne yazık ki, bizim muhalefetimiz çok konuşur ama hiçbir iş yapamaz. İzmir'de deprem oldu. İzmir Belediyesi ana muhalefette ama ne yaptılar? Hiç. Biz gidene kadar bunlar ortada yoktu. İçişleri Bakanım ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri süratle oraya gittiler ve işleri başlattılar. Milletimiz de 'Yaparsa AK Parti yapar' demeye başladı. Öyle de oldu. Eyy bay bay Kemal. Karabağlar'da kim var? CHP bakıyor. Ne yapıyorsunuz orada? Ne yapacaksan yap da görelim." dedi.

Ey muhalefet! Size ekmek çıkmaz
"Ey muhalefet! Size ekmek çıkmaz"
Meral Akşener’e sert sözler
Meral Akşener'e sert sözler
Sinop ve Kastamonu’da yaralar sarıldı!
Sinop ve Kastamonu'da yaralar sarıldı!
KKTC Cumhurbaşkanı’na saldırı girişimi
KKTC Cumhurbaşkanı'na saldırı girişimi
Ersin Tatar’a saldırı girişimi! İşte o anlar...
Ersin Tatar’a saldırı girişimi! İşte o anlar...
Ayşe Özkiraz ilk kez ATV’ye konuştu
Ayşe Özkiraz ilk kez ATV'ye konuştu
Başkan Erdoğan ile Novak’tan açıklamalar
Başkan Erdoğan ile Novak’tan açıklamalar
İnce’den Kılıçdaroğlu’na gönderme
İnce'den Kılıçdaroğlu'na gönderme
Erdoğan’dan Novak’a resmi karşılama
Erdoğan'dan Novak'a resmi karşılama
14 Mayıs’a doğru vatandaş ne düşünüyor?
14 Mayıs'a doğru vatandaş ne düşünüyor?
İYİ Parti’de istifalar sürecek mi?
İYİ Parti’de istifalar sürecek mi?
Akşener’den tartışılacak açıklamalar
Akşener’den tartışılacak açıklamalar
Daha Fazla Video Göster