Başkan Erdoğan: Ey muhalefet! Askerime jandarmamıza polisime hakaret etmekle size ekmek çıkmaz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde A Haber, ATV, A Para ve A News ortak canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, "Bu insanlarımızı devletine karşı tahrik etmeye çalışan bir muhalefetle karşı karşıyayız. Bugün bile benim Mehmetim'e, askerime, polisime, jandarmama, 'Burada yok' diyorlar. Bu askere böyle ihanet olur mu? Bu ihaneti bir teröristler yaptı, bir de bu muhalefet yapıyor. Onların zaman zaman halleri tutuyor ve gelip askerimize saldırıyor. Benim halkım askerime sahip çıkıyor. Ben dün akşam onlarla iftar yaptım. Ey muhalefet, askerime, Mehmetim'e, jandarmama, polisime hakaret etmekle size ekmek çıkmaz. Muhalefeti hezeyanlarıyla baş başa bırakıyoruz. Depremin yol açtığı yıkımı telafi etmek dışında bir hususla ilgilenmiyoruz. Ne yazık ki, bizim muhalefetimiz çok konuşur ama hiçbir iş yapamaz. İzmir'de deprem oldu. İzmir Belediyesi ana muhalefette ama ne yaptılar? Hiç. Biz gidene kadar bunlar ortada yoktu. İçişleri Bakanım ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri süratle oraya gittiler ve işleri başlattılar. Milletimiz de 'Yaparsa AK Parti yapar' demeye başladı. Öyle de oldu. Eyy bay bay Kemal. Karabağlar'da kim var? CHP bakıyor. Ne yapıyorsunuz orada? Ne yapacaksan yap da görelim." dedi.