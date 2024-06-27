27 Haziran 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Başkan Erdoğan Estonya Cumhurbaşkanı Karis'i ağırlayacak

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.06.2024 13:41
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis'i resmi törenle karşılayacak. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Estonya Cumhurbaşkanı Karis’i geliyor!
Estonya Cumhurbaşkanı Karis'i geliyor!
Dünya savaşının izleri! Tetikleyici yerler
Dünya savaşının izleri! Tetikleyici yerler
Ordumuz her türlü senaryoya hazır
"Ordumuz her türlü senaryoya hazır"
Rize’de fıkra gibi olay!
Rize’de fıkra gibi olay!
Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki gasp ağı!
Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki gasp ağı!
Çöken binada kontrollü yıkım!
Çöken binada kontrollü yıkım!
Mısır Çarşısı’nda tadilat tartışması!
Mısır Çarşısı’nda tadilat tartışması!
Adalar’da minibüs eylemi!
Adalar’da minibüs eylemi!
3. Dünya Savaşı artık çok mu yakın?
3. Dünya Savaşı artık çok mu yakın?
Ulusal tehdit! Bu işin şakası yok
Ulusal tehdit! Bu işin şakası yok
DEM’li vekil terörist cenazesine katıldı
DEM'li vekil terörist cenazesine katıldı
Bakan Fidan’dan net İsrail mesajı!
Bakan Fidan'dan net İsrail mesajı!
Daha Fazla Video Göster