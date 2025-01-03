Başkan Erdoğan: Ekonomi 17 çeyrektir büyüyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 2024 Yılı İhracat Rakamlarının Açıklanması Programında ekonomiye dair kritik verileri açıkladı. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada "İsrail ile ticari işlemleri tamamen durduran tek ülke Türkiye olmuştur." dedi. 2024'te kırılan ihracat rakamları hakkında kritik verileri açıklayan Erdoğan ". Yılın tamamında ihracat rakamlarında Cumhuriyet tarihinin rekorlarına imza attık. 2024 yılı mal ihracatımız yüzde 2.5 artarak 262 milyar dolara çıktı. " ifadelerini kullandı.