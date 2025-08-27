Başkan Erdoğan duyurdu: Çelik Kubbe’yi envantere alıyoruz

27 Ağustos 2025, Çarşamba

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.08.2025 18:54
Güncelleme:27.08.2025 18:55
Başkan Erdoğan, ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi'nde “Çelik Kubbe Teslimatları, Tesis Açılışları ve Oğulbey Temel Atma Töreni”ne açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, dosta güven, düşmana korku verecek toplam 47 araçtan oluşan Gök Kubbe sistemlerini kahraman orduya kazandırdıklarını açıkladı. Çelik Kubbe'yi envantere aldıklarını duyuran Erdoğan, "Sistemler sistemi Çelik Kubbe ile hava savunmasında artık farklı bir klasmana çıkacağız." ifadelerine yer verdi.
