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Başkan Erdoğan: Çocukların kontrolü sanal medyanın elinde

Başkan Erdoğan: Çocukların kontrolü sanal medyanın elinde

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.04.2025 15:41
Güncelleme:19.04.2025 15:41
Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek KADEM 5. Olağan Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan burada yaptığı konuşmada 60'lı yılların başında Türkiye'de hayata geçirilen nüfus kontrol sistemi ile ilgili "Yanlış nüfus kontrolü politikasıyla ülkemize güç ve zaman kaybettirdiler" dedi.
Başkan Erdoğan: Çocukların kontrolü sanal medyanın elinde
Erdoğan: Çocukların kontrolü sanal medyanın elinde
Erdoğan: Çocukların kontrolü sanal medyanın elinde
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