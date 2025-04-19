Başkan Erdoğan: Çocukların kontrolü sanal medyanın elinde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek KADEM 5. Olağan Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan burada yaptığı konuşmada 60'lı yılların başında Türkiye'de hayata geçirilen nüfus kontrol sistemi ile ilgili "Yanlış nüfus kontrolü politikasıyla ülkemize güç ve zaman kaybettirdiler" dedi.