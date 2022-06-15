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Başkan Erdoğan bu video ile gözler önüne serdi! İşte Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ve üreten Türkiye

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Giriş: 15.06.2022 13:10
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan TÜSİAD'a sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Sen bize dış politika dersi veremezsin. Haddini bil. Bu gidişiyle devam ederse bu iktidarın kapısını hiç çalmasın." dedi. Başkan Erdoğan, "İhracat olmazsa büyüme olmazsa sen ayakta duramazsın. Bütün bunlar CHP ağzı." ifadelerini kullandı.
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