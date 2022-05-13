Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AKM'de düzenlenen etkinlikte önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Bu ülkenin gündemi ve tarafları hiç değişmiyor. Kritik bir süreçten geçiyoruz. Kalabalıklar içinde tek kalsak da mücadele vereceğiz" dedi.