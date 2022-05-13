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Başkan Erdoğan: Bu ülkenin gündemi ve tarafları hiç değişmiyor

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Giriş: 13.05.2022 20:12
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AKM'de düzenlenen etkinlikte önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Bu ülkenin gündemi ve tarafları hiç değişmiyor. Kritik bir süreçten geçiyoruz. Kalabalıklar içinde tek kalsak da mücadele vereceğiz" dedi.
Başkan Erdoğan: Bu ülkenin gündemi ve tarafları hiç değişmiyor
Başkan Erdoğan: Bu ülkenin gündemi ve tarafları hiç değişmiyor
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