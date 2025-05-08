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Başkan Erdoğan: Bölgemizin geleceğinde teröre yer yok!

Başkan Erdoğan: Bölgemizin geleceğinde teröre yer yok!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.05.2025 19:53
Irak Başbakanı El Sudani bugün Ankara'da.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakan ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan "bölgemizin geleceğinde teröre yer yok" dedi. Pakistan- Hindistan gerilimine ilişkin ise "endişe duyuyoruz" diyen Erdoğan tansiyonun düşürülmesi çağrısı yaptı. Konuk Başbakan Sudani ise "kimse ırak topraklarından Türkiye’ye saldıramaz" dedi.
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Başkan Erdoğan: Bölgemizin geleceğinde teröre yer yok!
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