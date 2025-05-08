Başkan Erdoğan: Bölgemizin geleceğinde teröre yer yok!

Irak Başbakanı El Sudani bugün Ankara'da.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakan ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan "bölgemizin geleceğinde teröre yer yok" dedi. Pakistan- Hindistan gerilimine ilişkin ise "endişe duyuyoruz" diyen Erdoğan tansiyonun düşürülmesi çağrısı yaptı. Konuk Başbakan Sudani ise "kimse ırak topraklarından Türkiye’ye saldıramaz" dedi.

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