Hamaney ve oğluna suikast hazırlığı | A Haber'de ABD için Ukrayna tuzağı iddiası

ABD basınında yer alan haberlere göre, Washington yönetimi İran’ın nükleer silah geliştirmesine kapı aralamayacak şekilde sınırlı ve “sembolik” düzeyde uranyum zenginleştirmesine izin verebilecek bir öneriyi değerlendirmeye açık görünüyor. Buna karşılık, ABD Başkanı Donald Trump’a İran’ın dini lideri Ali Hamaney’i hedef alan askeri seçeneklerin de sunuldu. Trump'a çok yakın bir isim Trump'ın neyi seçeceğini kimsenin bilmediğini hatta Trump'ın bile henüz bir tercih yapmadığını ifade etti. A Haber ekranlarında yaşanan süreci değerlendiren KAFKASSAM Başkanı Prof. Dr. Hasan Oktay,ABD'ye Ukrayna travması tuzağı kurulmuş olabileceğini ifade ederken yaşanan süreçte İran'ın Türkiye'ye duyduğu güveni yorumladı.

