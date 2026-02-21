CANLI YAYIN
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Tekirdağ'da gençleri hedef alan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 610 gram skunk ile çok sayıda silah ele geçirilirken, 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

