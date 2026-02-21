Osmaniye’de yağış sonrası Sabun Çayı’nda rafting heyecanı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde, uzun süredir devam eden kuraklık nedeniyle sessizliğe bürünen Sabun Çayı, son yağışlarla birlikte eski ihtişamına kavuştu. Suyun debisinin yükselmesini fırsat bilen rafting tutkunları, ilçede unutulmaz bir spor şölenine imza attı. Uzun yıllardır kuruma noktasına gelen Sabun Çayı’nda debinin yükselmesi üzerine harekete geçen 12 sporcu, 6 botla nehre indi. Sabun Çayı Köprüsü’nde start verilen rafting etkinliğinde sporcular, yaklaşık 8 bin 400 metrelik parkur boyunca akıntıya karşı kürek çekti. Doğayla iç içe gerçekleştirilen etkinlikte zaman zaman zor anlar yaşanırken, sporcular parkuru profesyonel manevralarla kazasız tamamladı.