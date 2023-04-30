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Başkan Erdoğan: Biz görevdeyken Selo çıkamaz

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.04.2023 17:17
Başkan Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerine doğru en büyük mitinglerinden birini bugün Ankara'da gerçekleştiriyor. Erdoğan, yüz binlerin geldiği mitinge katılım sağladı. Başkan Erdoğan meydanı hınca hınç dolduran kalabalığa hitap ediyor. FETÖ ve PKK ile yakın temas halinde bulunan Kılıçdaroğlu'na sert tepkilerde bulunan Başkan Erdoğan "Bir tarafta FETÖ'nün Ankara'yı bombalayıp eli kanlı teröristlerini hapisten çıkartıp aramıza göndermek isteyenler var. Yine aynı tarafta bölücü emellerini gerçekleştirmek için Cumhuriyetimizle hesaplaşmak için yanıp tutuşanlar var. Diyarbakır'da Yasin Börü'leri şehit eden namussuzlar bunlar değil mi? Yine bunlar ne diyor; 'Selo'yu çıkaracağız' diyor." dedi.
Başkan Erdoğan: Biz görevdeyken Selo çıkamaz.
Başkan Erdoğan: Biz görevdeyken Selo çıkamaz.
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