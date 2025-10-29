Başkan Erdoğan: “Atatürk Uluslararası Barış Ödülü’nü Guterres’e takdim edeceğiz”

29 Ekim 2025, Çarşamba

Giriş: 29.10.2025 20:08
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 29 Ekim Özel Programı’nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası barışa katkı sunan isimleri onurlandıracaklarını belirtti. Erdoğan, “Atatürk Uluslararası Barış Ödülümüzü ise Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres'e takdim edeceğiz. Sayın Guterres'e de tüm dünyada barışın ve istikrarın hakim olması için yürüttüğü çalışmalar dolayısıyla teşekkürlerimi iletiyorum.” dedi.
