03 Temmuz 2024, Çarşamba
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Başkan Erdoğan Astana'ya hareket etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısına katılmak üzere bugün ve yarın (4 Temmuz Perşembe) Kazakistan'ın başkenti Astana'da olacak. Erdoğan'ın burada Rusya lideri Vladimir Putin ile de görüşeceği öğrenilirken, görüşmede Suriye konusunun da masaya yatırılacağı bildirildi.