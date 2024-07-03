03 Temmuz 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Başkan Erdoğan Astana'ya hareket etti

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.07.2024 10:37
Güncelleme:03.07.2024 10:37
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısına katılmak üzere bugün ve yarın (4 Temmuz Perşembe) Kazakistan'ın başkenti Astana'da olacak. Erdoğan'ın burada Rusya lideri Vladimir Putin ile de görüşeceği öğrenilirken, görüşmede Suriye konusunun da masaya yatırılacağı bildirildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan Astana’ya hareket etti
Başkan Erdoğan Astana'ya hareket etti
İmamoğlu ve Yavaş’a fark attı!
İmamoğlu ve Yavaş'a fark attı!
Sinan Ateş davasında 3.gün
Sinan Ateş davasında 3.gün
Kritik zirvede gözler Başkan Erdoğan’da
Kritik zirvede gözler Başkan Erdoğan'da
Adana Büyükşehir’e yolsuzluk soruşturması!
Adana Büyükşehir’e yolsuzluk soruşturması!
Ankara’da Narkoçelik-25 operasyonu
Ankara'da Narkoçelik-25 operasyonu
Başkan Erdoğan’ın diplomasi turu başlıyor
Başkan Erdoğan'ın diplomasi turu başlıyor
Dışişleri’nden Suriye politikası açıklaması
Dışişleri'nden "Suriye politikası" açıklaması
Şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum
"Şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum"
Milliler çeyrek finali böyle kutladı!
Milliler çeyrek finali böyle kutladı!
Bayrağımıza uzanan elleri kırarız!
"Bayrağımıza uzanan elleri kırarız!"
Sinan Ateş davasında ikinci duruşma!
Sinan Ateş davasında ikinci duruşma!
Daha Fazla Video Göster