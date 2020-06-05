Başkan Erdoğan askerlere seslendi! Bakan Akar ve komutanlar sınır hattında! | VİDEO

Milli Savunma Bakanı Akar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesi, Suriye sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor. Öte yandan Başkan Erdoğan, Bakan Akar ve komutanların sınır bölgesindeki toplantısına telefonla katılarak birlik komutanlarına hitap etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Şanlıurfa'ya geldi.

Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda Vali Abdullah Erin, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve komutanlar, sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemeler gerçekleştirdi.

Akar ve TSK'nın komuta kademesi, inceleme ve denetlemeler kapsamında sınır hattındaki birliklerin komutanlarıyla yüz yüze ve video konferans yöntemiyle toplantılar yaptı.

Akar ve komutanların bölgedeki incelemeleri sürüyor.

BAŞKAN ERDOĞAN, SINIR BİRLİKLERİNİN KOMUTANLARINA HİTAP ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi'nin sınır bölgesinde gerçekleştirdikleri toplantıya telefonla katılarak sınır hattı ve ötesindeki birlik komutanlarına hitap etti.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile sınır bölgesindeki birliklerde yaptığı denetleme ve incelemelerine devam ediyor.

İnceleme ve ziyaretleri kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret eden Akar ve TSK Komuta kademesi, sınırda ve sınır ötesinde görevli birliklerin komutanları ile toplantı yaptı. Yüz yüze ve videokonferans yöntemi ile gerçekleştirilen toplantıda sahadaki son duruma ilişkin bilgi alındı, talimatlar verildi.

"SİZLERİ ŞAHSIM VE MİLLETİM ADINA KUTLUYORUM"

Başkan Erdoğan, toplantıya telefonla katılarak birlik komutanlarına seslendi:

"Sizleri tebrik etmek, kutlamak terörle mücadelede ortaya koyduğunuz performansı milletim adına alkışlamak benim bir görevimdir." ifadesini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Daha ileri gidiyorum, şu anda gerek Irak'ın kuzeyindeki, Barış Pınarı Harekatı'ndaki, bunun yanında İdlib'deki gelişmeler; şu anda son duruma baktığımız zaman Libya'daki eğiticilerimiz, onların oradaki performansı, Libyalı kardeşlerine verdikleri destek ile bu mücadelede gelinen nokta hakikaten bir dayanışmanın, ortaya koyduğumuz performansın ne denli üst düzeyde olduğunu göstermiştir. Onun için sizleri şahsım, milletim adına en kalbi duygularla tebrik ediyor, kutluyorum. Bu birliğimiz, beraberliğimiz, dayanışmamız inanıyorum ki dünyayı ülkemize hayran bırakacak, NATO içindeki durumumuzu çok daha güçlü hale getirecektir. Şu anda yapmakta olduğunuz ziyaretin hayırlara vesile olmasını, oradaki görüşmelerin inşallah çok daha isabetli kararların alınmasına vesile olmasını diliyorum, sizleri tebrik ediyorum. Sağ olun, var olun."

Bakan Akar da Başkan Erdoğan'ın sözlerine "Birliklerimiz yüksek moral ve motivasyonla emirleriniz ve talimatlarınız doğrultusunda azim ve kararlılıkla görevlerini sürdürmektedir. Şahsım ve komutan arkadaşlarım adına, buradaki ordu, kolordu, tümen ve tugay komutanı arkadaşlarımın adına desteklerinizden dolayı saygılarımızı, şükranlarımızı sunuyoruz." karşılığını verdi.