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21.12.2019

Başkan Erdoğan: Araştırılması gereken karanlık noktalar bulunuyor, CHP milletten özür dilemeli

Başkan Erdoğan, "Tek parti CHP'sine ait dönemde, objektif bir şekilde araştırılması gereken karanlık noktalar bulunuyor. Öncelikle bunu yapması gereken ana muhalefet partisi CHP'nin bizzat kendisidir." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "CHP'nin bir an önce milletin karşısına çıkıp bu ülkeye yaşattıkları için ya özür dilemesi  ya da üzücü olaylardaki rolleri için pişmanlık duyduğunu millete söylemesi gerekiyor." dedi.

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