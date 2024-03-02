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Başkan Erdoğan Antalya'da! AK Parti Antalya mitinginde halka hitap edecek

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.03.2024 12:28
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Antalya'da. Mitinginde halka hitap edecek olan Başkan Erdoğan, Antalya Şehir Hastanesi’nin de açılışını yapacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.
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