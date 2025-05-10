10 Mayıs 2025, Cumartesi
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Başkan Erdoğan: Annelerimizin hep yanında olduk
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Toplumun temeli nasıl aileyse, ailenin de temeli annedir. Çalışma koşullarının iyileştirilmesinden sosyal yardımlara, annelerimizin hep yanında olduk. Sosyal yardımlarımızın yüzde 61'ini kadınlarımıza tahsis ettik. Kadınlarımıza teşvikler sunduk.” ifadelerini kullandı.