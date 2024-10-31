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Başkan Erdoğan Ankara'da

Başkan Erdoğan Ankara'da

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.10.2024 08:53
Başkan Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Faye'yi ağırlayacak. A Haber muhabiri Kübra Bal detayları aktardı.
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