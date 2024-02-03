Başkan Erdoğan anahtar teslim töreninde konuştu! Deprem konutları hak sahiplerine teslim edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 6 Şubat depremlerinin ardından ilk etapta inşa edilen deprem konutlarının teslimine başlandı. İlk kura çekim ve anahtar teslim töreni, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Hatay'da gerçekleştirildi. Başkan Erdoğan kura çekimi sonrası yaptığı açıklamada devlet-millet dayanışmasına vurgularken "Sayısız insanımız kendi iradesiyle afetzedelere yardıma koştu" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan 2 ay içinde 75 bin, yıl sonuna kadar da 200 bin konutun teslim edileceğini duyururken "Sözümüzü yerine getireceğiz" dedi. Diğer yandan Başkan Erdoğan evlerin anahtarlarını hak sahiplerine teslim etti.

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