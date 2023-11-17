17 Kasım 2023, Cuma
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Başkan Erdoğan Almanya'da!
Diplomasi trafiğine kaldığı yerden devam eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüşecek. Görüşmenin gündeminde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yanı sıra ekonomi başta olmak üzere iki ülke ilişkileri ele alınacak. Başkan Erdoğan'ı taşıyan uçak Almanya'ya indi. A Haber Spikeri Banu El o noktadan detayları aktardı.