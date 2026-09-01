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Başkan Erdoğan, Aliyev ile Bişkek'te bir araya geldi
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AA

Başkan Erdoğan, Aliyev ile Bişkek'te bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında bulunduğu Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

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