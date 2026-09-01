Başkan Erdoğan, Aliyev ile Bişkek'te bir araya geldi

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Giriş Tarihi:
01 Eylül 2026 09:56
AA
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında bulunduğu Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.
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