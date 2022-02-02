Başkan Erdoğan AK Partili milletvekilleriyle bir araya geldi! Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi. Görüşmenin ardından AK Parti Sözücü Ömer Çelik, toplantıya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, Başkan Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretiyle ilgili, "Çok önemli ve kritik. Ermenistan'da normalleşme adımlarını sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Artık Ermenistan'la Türkiye arasında uçuşlar başlıyor. Buraya gelene kadar uzun bir siyasi tarihi oldu bu yolun.." ifadelerini kullandı. Ömer Çelik CHP'li kadın vekillerin Başkan Erdoğan’a hakaret nedeniyle tutuklanan Sedef Kabaş'ı ziyaret etmesiyle ilgili olarak, “Nefret söylemi, hakaret siyaseti tarafından korunur. O hakaret dili kullanıldığında programda bulunan CHP milletvekilleri, kimse kimseye hakaret edemez deselerdi, bu nefret söyleminden kendilerini ayıracaklardı. Biz muhalefeti siyasi akılla yapabiliriz diyemediler.” dedi.

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