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Başkan Erdoğan Adnan Menderes’in anıt mezarını ziyaret etti | 27 Mayıs darbesinin 63. yıl dönümü

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Giriş: 27.05.2023 14:39
Son dakika haberi… Bugün 27 Mayıs 1960 darbesinin 63. yıl dönümü… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adnan Menderes’in anıt mezarını ziyaret etti. Duaların ardından anma programında konuşan Başkan Erdoğan, “Menderes bu milletin adamıydı" ifadelerini kullandı.
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