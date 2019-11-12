Başkan Erdoğan AB'ye resti çekti: Müzakereler bir anda da bitebilir

Başkan Erdoğan, ABD ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı, "Harekatla vardığımız mutabakatın tam olarak yerine getirilmediği hususunu da belgeleriyle kendilerine takdim edeceğiz." ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca AB'ye sert tepki de bulunarak, "Ey AB, Türkiye sizin bugüne kadar tanıdığınız bir ülke değil. Sizinle müzakere masasında olan bir ülke bu da bizi bağlamaz. Bu müzakereler bir anda da bitebilir. 4 milyon mülteciyi ülkesinde ağırlayan bir Türkiye’ye karşı takındığınız tavrı iyi bilin" dedi.