17 Eylül 2023, Pazar
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Başkan Erdoğan ABD'ye ulaştı! Vatandaşlar tarafından Türkevi'nde coşku ile karşılandı
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere yola çıkan Başkan Erdoğan’ı taşıyan uçak New York'a indi. Başkan Erdoğan, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Sedat Önal, Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ile New York Başkonsolosu Reyhan Özgür tarafından karşılandı. Daha sonra Türkevi'ne geçen Başkan Erdoğan, vatandaşlar tarafından coşku ile karşılandı. Diğer yandan Başkan Erdoğan'ın ziyaretinde ekonomi başlığı ve siyasi gündem önemli yer tutuyor. Başkan Erdoğan, ABD temaslarında liderler ve yatırımcılarla bir araya gelecek. Başkan Erdoğan, Türkiye'de yatırımları olan birçok markayla görüşecek. ABD ile ticaret hedefi ise 100 milyar dolar.