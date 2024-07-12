12 Temmuz 2024, Cuma
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Başkan Erdoğan ABD dönüşü uçakta konuştu! Esad ile olumlu süreç: Fidan'a talimat verdim yol haritası belirleniyor | ABD'ye PKK-FETÖ uyarısı: Emin olun size zarar verir!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğu ABD dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye-Suriye ilişkileri özelinde Esad'a tarihi bir çağrıda bulunan Başkan Erdoğan, "Fidan'a talimat verdim, yol haritası belirleniyor. Yakında somut adımları atalım" ifadelerini kullanarak sürecin olumlu ilerlediğini vurguladı. Öte yandan Başkan Erdoğan, ABD'ye net PKK-FETÖ uyarısında bulunarak, "FETÖ de PKK da komşunun tarlasına zarar vermek için ekilen zararlı otlara benzer. Komşunuz onlarla mücadelenin bir yolunu muhakkak bulur, tarlasından o zararlı otları temizler, ama o tohumlar bir şekilde sizin arazinize de sıçrar ve emin olun size de zarar verir.” dedi.