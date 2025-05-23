23 Mayıs 2025, Cuma
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Başkan Erdoğan: 28 Mayıs’ta doğum yardımı ödemeleri yapılacak
Başkan Erdoğan, “2025 senesini aile yılı ilan ettik. 14-28 Mayıs seçimleri öncesinde vaadimiz olan Aile ve Gençlik Gonu'nu devreye soktuk. 114 bin kardeşimiz müracaat etti. Hak kazanan çiftlerimizin sayısı 41 bine ulaştı. Doğum yardımı ödemelerini 28 Mayıs'ta yapacağız. 28 Mayıs'ta doğum yardımı ödemelerini toplu olarak yapacağız. 163 bin 295 haneye, yaklaşık 1,2 milyar liralık ödeme gerçekleştireceğiz.” dedi.