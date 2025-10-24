Başkan Erdoğan: "23 yıl milletimizin yanında olduk"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir’de düzenlenen Yüzyılın Konut Projesi Programı’nda konuştu. Erdoğan, “23 yıldır milletimizin yanında olduk. İş başına geldiğimizde dedik ki: Bizim görevimiz, insanımızın hayat standartlarını yükseltmektir” ifadelerini kullandı. Başkan, projeyle vatandaşların modern ve konforlu konutlara kavuşacağını vurguladı. Programda, başvuru süreçleri, sosyal donatılar ve uygun fiyatlı konut imkanlarıyla ilgili detaylar paylaşıldı. Erdoğan, Yüzyılın Konut Projesi’nin ülke genelinde örnek bir sosyal konut modeli olacağını belirtti. Ayrıca projeyle hem ekonomik kalkınmaya katkı sağlanacağını hem de vatandaşların yaşam standartlarının yükseleceğini ifade etti. Başkan, proje kapsamında gençler, aileler ve emekliler için çeşitli konut seçeneklerinin sunulacağını aktardı.

