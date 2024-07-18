18 Temmuz 2024, Perşembe
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Başıboş köpek düzenlemesi Meclis'te! AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’den A Haber’e özel açıklamalar
Sokak hayvanları düzenlemesi Komisyon’da gergin başladı. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu’nun konuğu olan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler önemli açıklamalarda bulundu. Abdullah Güler, "Ankara’da, Mersin’de çocukları yaralanan uzun süre tedavi gören ve halen tedavisi süren ailelerimizin yakınları da vardı. Onlara karşı yöneltilen çirkin davranışları, hakaretleri ve sözleri kınıyorum. Bunlar hayvansever değil. Şiddetli kınıyorum." dedi.