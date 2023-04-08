Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı! Bakan Karaismailoğlu A Haber’de

İstanbul’un altı demir ağalarla görülüyor. Bugün Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılacak. Yeni metro hattı hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu A Haber’e önemli açıklamalarda bulundu. İşte tüm detaylar…

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