Başakan Erdoğan'dan öğrencilere ilk der öğüdü : Oku, düşüm, uygula, neticelendir

Başkan Erdoğan Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki açılış töreni sonrası sınıfları gezdi. Sınıflarında ders gören öğrencileri ziyaret eden Erdoğan, bir sınıfta tahtaya "Oku, düşün, uygula, neticelendir" sözünü yazdı. Başkan Erdoğan, sınıf ziyareti sırasında öğrencilerle fotoğraf çektirdi.