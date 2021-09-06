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Başakan Erdoğan'dan öğrencilere ilk der öğüdü : Oku, düşüm, uygula, neticelendir

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.09.2021 14:22
Güncelleme:06.09.2021 14:32
Başkan Erdoğan Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki açılış töreni sonrası sınıfları gezdi. Sınıflarında ders gören öğrencileri ziyaret eden Erdoğan, bir sınıfta tahtaya "Oku, düşün, uygula, neticelendir" sözünü yazdı. Başkan Erdoğan, sınıf ziyareti sırasında öğrencilerle fotoğraf çektirdi.
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