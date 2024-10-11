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Bartın'da deprem! Uzman isim A Haber'de açıkladı: Büyük bir deprem riski...

Bartın'da deprem! Uzman isim A Haber'de açıkladı: Büyük bir deprem riski...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.10.2024 11:46
Güncelleme:11.10.2024 11:46
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) göre, saat 10.16'da merkez üssü Karadeniz açıkları olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depreme ilişkin A Haber'de açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Süha Özden, "Karadeniz'de büyük bir depremin olma olasılığı son derece az" dedi.
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