Bartın'da deprem! Uzman isim A Haber'de açıkladı: Büyük bir deprem riski...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) göre, saat 10.16'da merkez üssü Karadeniz açıkları olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depreme ilişkin A Haber'de açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Süha Özden, "Karadeniz'de büyük bir depremin olma olasılığı son derece az" dedi.