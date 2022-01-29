Barış Pınarı bölgesinde teröre ağır darbe: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Mehmetçiğin teröre ve teröristlere karşı mücadelesi kesintisiz şekilde devam ediyor. MSB "Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." açıklaması yaptı.

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