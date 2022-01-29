29 Ocak 2022, Cumartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Barış Pınarı bölgesinde teröre ağır darbe: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi... Mehmetçiğin teröre ve teröristlere karşı mücadelesi kesintisiz şekilde devam ediyor. MSB "Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." açıklaması yaptı.